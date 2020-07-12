中信兄弟王勝偉是陣中資深球員，13年中職生涯以來參與過不少次封王戰或季後賽，但即便如此，他在賽前難免感到壓力和緊張，「封王戰也不是每天打！」他認為上場前的心理準備才是重點。

王勝偉今年因春訓調整不佳，直到上半季尾聲才歸隊，一回來就面臨封王關鍵時刻，近2場比賽也與周思齊、張志豪等老將一起先發，除了穩定軍心外，還要帶領年輕球員邁向勝利。不過對於封王戰，王勝偉也不諱言多少感到壓力，「不管多身經百戰，連休息一段時間上場都會緊張，更何況封王戰也不是每天打，久久才打一次，按照平常做的就好。」

身為有經驗的資深球員，王勝偉卻沒有給學弟太多建議，「講越多反而不好啦，每個人調整方法都不一樣，相信他們這幾周心態都有在準備了，按部就班做，相信勝利一定會到手。」

雖然上場還是會緊張，不過王勝偉的「意象訓練」做的不少，「上場前都會去假設，如果這打席是關鍵時刻要如何攻擊，先想好再上場，不要想現在是封王戰，專注在眼前這顆球就好。」

昨日兄弟原本有機會在主場封王，可惜錯過最後機會，今日則要挑戰首次在桃園球場拋彩帶，「最想在主場拋彩帶，看來看去還是在主場滿滿黃衫軍最好，不過哪裡拋不是重點，先完成階段性目標。」

(中時 )