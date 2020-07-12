「糖」在日常飲食總是無處不在，或多或少總是會不小心攝取，但往往含糖飲料或蛋糕總能安撫情緒，但往往糖攝取過多，各專業醫師也提醒，會影響身體機能，如誘發胰島素抗性，增加肥胖、代謝症候群機會，並使血壓、血糖、血脂升高，增加心血管疾病風險，加速身體老化，並被懷疑可能也會增加癌症風險。

想要控糖就先選木寡醣，它可取代蔗糖的甜，又是屬於甜的膳食纖維，吃下去一樣擁有像「糖」般的幸福味道，其實，高敏敏營養師提到「木寡糖」可作為體內雙歧桿菌（Bifidobacteria）等益菌生長繁殖的養料，具有的膳食纖維能促進腸道蠕動幫助排便，強化消化道機能，打造好菌環境，為健康打好底。

高敏敏營養師提到「木寡糖」可作為體內雙歧桿菌（Bifidobacteria）等益菌生長繁殖的養料，為健康打好底。(圖/起司公爵)

「木寡糖」具有蔗糖般的風味，但分子較大，不易被口腔細菌分解利用，因此幾乎不會產生任何熱量；因此木寡糖能滿足特殊族群對於糖類攝取的需求，易於促進體內新陳代謝，防止再吸收，達到調整生理機能的好處。

起司公爵蟬聯四屆金馬獎指定伴手禮，今年特別在父親節前推出吃的健康蛋糕，以起士公爵著名 「4D」無添加系列再升級，更推出「5D」版，主打不添加奶油）、不添加鮮奶油、不添加澱粉、不添加水、不添加糖的重乳酪蛋糕，連營養師高敏敏也推薦，適合銀髮族、上班族、兒童、健身愛好者、健重族、血糖控制等，全年齡及組群的乳酪蛋糕。

(中時電子報)