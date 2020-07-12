陳其邁下午前往旗山老街徒步拜票，針對柯文哲「投給陳其邁就是懲罰高雄市民」一說，陳其邁表示「歡迎柯市長多到高雄走走看看」，就會理解高雄市民在想什麼。（陳其邁競選團隊提供／袁庭堯高雄傳真）

陳其邁回敬李眉蓁暗諷他有國家隊助陣的說法，要李眉蓁不要「韓市長說的對」，政見、行程安排都讓人感覺沒有自己的看法。（陳其邁競選團隊提供／袁庭堯高雄傳真）

民進黨高雄市長補選參選人陳其邁12日下午至旗山老街拜票，對柯文哲「懲罰高雄市民」、李眉蓁暗諷陳有國家隊的說法，陳其邁強調未來只有「高雄隊」，還酸李眉蓁不要「韓市長說的對」。

針對柯文哲「投給陳其邁就是懲罰高雄市民」一說，陳其邁表示「歡迎柯市長多到高雄走走看看」，就會理解高雄市民在想什麼。假如他擔任市長，會超越黨派、在地優先、專業優先，只有「高雄隊」，不會有所謂的「邁團隊」或是黨派的考量。他會用人唯才，畢竟民主政治人民才是「頭家」。

而國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁預計下週在高市黨部成立競選總部，外界質疑有跟隨韓國瑜腳步的意味，對此陳其邁表示祝福及尊重，但也同時暗酸李眉蓁不要「韓市長說的對」，政見、行程安排都讓人感覺沒有自己的看法。

陳其邁也對李眉蓁喊話，鼓勵她多提政見，走出原本的選區，到偏鄉或是漁村多走走、多看看。

陳其邁明天晚上將繼續到旗山參與天后宮媽祖巡境活動，他表示，現在疫情相對比較穩定，鼓勵大家多走走多看看。

(中時 )