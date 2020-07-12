籃籃（籃靖玟）12日舉辦寫真書《籃得遇見你》的慶生簽書會，樂天女孩苡萱、曲羿、小帆、沐妍到場力挺，阿達也露面當神秘嘉賓，帶蛋糕到場一同慶祝籃籃24歲生日。阿達提及在首刷精裝版預購時，就已自掏腰包購買10本，現場更忍不住吃味直喊：「為什麼張立東掛名推薦就會有出版社送書，我卻要自己買？」籃籃認為這本寫真書最大的尺度就是一張背部全裸的照片，本來完全不在計畫內，是她拍完照清洗時被經紀人發現很性感，立刻請攝影師拍攝。

籃籃表示：「我真的沒有做任何安全措施，是全裸的，很怕會曝光，但為了作品還是想留下這個紀念送給自己。」她的生日願望除了期待疫情趕快穩定下來，也希望自己可以打敗KID，「因為我覺得KID是所有外景遊戲最厲害的主持人」！她勇敢向《綜藝玩很大》的KID下戰帖。阿達也特地送上2把刷子給籃籃，除了慶祝寫真書二刷外，也祝福她走闖演藝圈有「2把刷子」。

阿達（左）擔任神秘嘉賓。（盧禕祺攝）

在 Instagram 查看這則貼文 籃籃（@lan0716）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 9 日 上午 2:57 張貼

籃籃外型甜美累積不少粉絲，除台灣粉絲外，還有日本粉絲，有位元老級日本粉絲都會專程搭機來台參加活動，每次對到眼，還會一直手比愛心讓她印象深刻。聊到狂粉，她回憶曾有粉絲突然衝到自己面前，送上一袋奇怪的餅乾，外型看起來不像常見的事售餅乾，感覺是拆封過再重新黏回，裡面還裝著黏黏的不明物體，她不敢拆開，只能交給安管人員處理。

(中時 )