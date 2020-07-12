夏季是蚊子肆虐的季節，一不小心就會被叮的都是包。近日有科學家做了個實驗，只要將蚊子體內的制約器官破壞，蚊子就會無法得知自己是否吸太多血而「過飽」致死，他也將自己拍攝的超近距離影片上傳到網路上，吸引了百萬人觀看、分享。

根據外媒報導，澳洲墨爾本大學史考特羅斯博士（Dr. PerranStott-Ross）做了一項實驗，他假設蚊子在吸血時，體內有個「腹部伸展受體」（abdominalstretch receptors）會約制牠吸到一定血量後就會停止，防止過飽而死；他先將蚊子放至冷凍庫中減緩牠的活動力，接著將蚊子的「受體」用小鑷子壓碎，隔天再把蚊子放到手臂上讓牠吸血。

史考特羅斯發現，蚊子在失去受體後，可以明顯看到牠會吸下過多血液，導致難以飛行、走路，甚至還有些蚊子會吸血吸到腹部爆開還不停止，影片曝光後吸引百萬人點閱。雖然將蚊子受體破壞並非有效防止病媒蚊的方法，但是此機制應該可以讓生物學或其他領域有其他意想不到的發展。

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(中時電子報)