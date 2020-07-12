國民黨高雄市長候選人李眉蓁12日前往大樹的微熟成音創基地、一勾堂咖啡，與大樹在地創生青年交流與座談，了解大樹文創環境與青年的需求與主張，國民黨主席江啟臣、國民黨副秘書長暨競選發言人團召集人謝龍介、立法委員暨競選副總幹事吳怡玎、高雄市議員吳利成等多人陪同出席。

吳利成說，雖然他退出國民黨團運作，但仍是國民黨員，會全力支持國民黨市長參選人李眉蓁。

李眉蓁從青年所在意的青創、新創議題切入，結合在地創生元素，傾聽青年的聲音，與當地青年做對談。現場諸多當地里長與社區發展協會的幹部也熱情參與。

李眉蓁很欣賞年輕人展現出自信，也為這些青年願意在家鄉服務而感動。她希望年輕人能多利用創意，讓傳統市場等各種場合有所改造，使高雄成為更宜居的城市。她認為，高雄需要先打造出屬於自己的價值，我們高雄就是一個大家喜歡、有創意的地方，讓大家覺得來高雄是個有面子的城市。高雄的機會發展無限，年輕人的可能性也無限，高雄在她的領導下會成為年輕人可以創造奇蹟的城市。

李眉蓁指出，青年局在她的規劃下不會是個小局，而是個大局，會充分利用年輕人的潛力，發展諸如文化等各種產業，並且積極招商，創造出高雄的新價值，不僅讓年輕人的發展不一樣，讓高雄的價值也不一樣。

李眉蓁指出，她也是年輕人，身邊也有許多年輕朋友，所以非常清楚年輕人所擁有的熱情、動能還有力量。透過此次的青年對談，她也得知了許多現在青年朋友在創業、創新上實際遇到的問題，未來她也會重視這些問題，讓年輕人有更多的舞台來發揮。

李眉蓁一行人之後並前往一勾堂、音樂市集與手作工作坊等地參訪，不僅試吃了青年製作的紅藜麥冠軍吐司，也與當地民眾親切互動，了解青年在大樹發揮創意並帶動地區發展的實際狀況。李眉蓁與江主席並在旁邊的草地市集現場親手製作用布做的書，主席表示，「不輸就是贏」，象徵李眉蓁本次高雄市長選舉將會贏得勝選！

(中時 )