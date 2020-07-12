濱海路連接全興工業區的工一路，管制大貨車進入，和美鎮民管制的結果，造成大型車照走彰新路，社區生活品質大受影響，呼籲「給我一條平安的路」。（吳敏菁攝）

濱海路連接全興工業區的工一路，管制大貨車進入。（吳敏菁攝）

彰化縣政府斥資1.6億元闢建濱海路。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

斥資1.6億元濱海路開通後，全興工業區禁止大型車從銜接工一路進入，議員們痛批，聯結車、大貨車只好仍駛上彰新路，分流美意得不到改善；縣府發文立委陳秀寶國會辦公室惠請協調經濟部工業局舉辦公聽會，全興工業區則要求縣府針對工業區周邊道路進行整體分析。

彰新路是主要交通幹道，又聯絡全興工業區、梧棲、台中港工業區等，聯結車、貨櫃車等絡繹不絕，和美鎮湖內里等社區，被道路分隔兩半，飽受噪音、油煙汙染，生活品質大受影響，過個馬路也得膽戰心驚，里民怒吼，至少6起慘死輪下悲劇了，企盼「給我一條平安的路」。

議員賴清美指出，開闢濱海路就為紓解彰新路的車流，全興工業區卻「路霸」，管制工一路大型車輛進入，造成油罐車、大貨車等，照走彰新路，車流得不到紓解，建設美意付諸流水，質疑工業區怎能「說封路就封路」。

議員林庚壬、尤瑞春、王國忠、林宗翰、柯振杯等也紛紛在議會發聲，質疑闢建道路是為提供使用，應該要有周全的對策。

彰化縣政府以議員反映，6月19日發文惠請立委陳秀寶辦公室協調經濟部工業局邀請附近居民辦理公聽會，傾聽民意。

全興工業區則指出，濱海路去年10月17日開通後，往返梧棲或台中港之大型車輛，已經90％都行駛濱海路了，工業區也宣導廠商車輛由北端連濱海路進出。工業區內從業員工1萬多人，道路有條件管制，是為了員工安全考量。

賴清美指出，6月19日縣政府就發公文，卻不知道何時可以舉行公聽會？讓居民可以跟公部門溝通協調。

是不是開放工一路進出，能有效降低彰新路大型車流？社區長期飽受大型車的干擾汙染，難道真束手無策，是否值得從打造綠帶、加強路口管理等多管齊下改善，值得把車流的數據攤開，集思廣益找出更好對策。

(中時 )