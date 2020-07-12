全國家長團體聯盟今在台中市明道中學舉辦第八屆理事長、理監事及會職幹部授證暨感恩餐會，來自全國25個家長團體一致提到：「要做對的事，把事做對」，他們將在「落實教育選擇權」、「親師尊重多元價值」、「學生正常‧有效學習」及「提升教師專業與教學品質」等四大議題，發揮影響力。

今天的授證典禮，立法院副院長蔡其昌、教育部國教署主秘王鳳鶯、台中市教育局副局長方炳坤及全國各界家長團體、各縣市校長代表等都到場支持鼓勵，同時為各縣市學童們親送上「愛的學習拼盤」（菜色名），以彰顯全家盟支持孩子多元學習的價值。

全家盟理事長彭淑燕表示，聯盟14年來從中央教育政策的參與制定，到地方教育現場的貼近觀察，都能忠實的反應教育現況，尤其近年來對於108課綱的制定、教師法修正不適任教師退場機制、推動家長參與教育法立法等，聯盟都站在家長的立場發聲，成為孩子堅強的後盾。

值得一提的是，典禮上還安排了幾個縣市（台中、南投、雲林、嘉義）的學生分享多元學習成果，來自南投法治國小的原住民迎賓歌舞、雲林縣永光國小的太鼓、台中市桐林國小小提琴悠揚、嘉義縣東石國中管樂薩克斯風優美的樂章…更能彰顯全家盟「點亮每一個希望，成就每一個孩子」的理念，讓與會貴賓印象深刻。

全家盟表示，他們專注在「落實教育選擇權」、「親師尊重多元價值」、「學生正常‧有效學習」以及「提升教師專業與教學品質」等四大領域，希冀親師生共榮、共好，實踐「教育愛，因為行動與堅持，終將創造美好與感動」的願景，真正讓教育的光，深入到社會上每一處辛苦的角落！

(中時 )