為紓解領取紙本振興三倍券人潮，中華郵政宣布，自109年7月13日上午9時起於中華郵政全球資訊網提供網路預約三倍券專區，及0800-700-199之預約專線電話，供民眾預約7月20日以後欲前往購券之郵局及時段。

網路預約可至中華郵政全球資訊網「我要預約振興三倍券」專區，選取欲前往購券之郵局及時段，並取得預約序號。

電話預約請撥打預約電話專線0800-700-199，由服務人員協助民眾進行網路預約，民眾憑預約序號於預約指定日期之時段，到預約郵局購券。

(中時電子報)