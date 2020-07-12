紓解三倍券人潮 中華郵政13日開放電話、網路預購 18:392020/07/12 中時電子報 杜欣穎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 紓解三倍券人潮，中華郵政13日開放電話、網路預購。（圖／報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為紓解領取紙本振興三倍券人潮，中華郵政宣布，自109年7月13日上午9時起於中華郵政全球資訊網提供網路預約三倍券專區，及0800-700-199之預約專線電話，供民眾預約7月20日以後欲前往購券之郵局及時段。 網路預約可至中華郵政全球資訊網「我要預約振興三倍券」專區，選取欲前往購券之郵局及時段，並取得預約序號。 電話預約請撥打預約電話專線0800-700-199，由服務人員協助民眾進行網路預約，民眾憑預約序號於預約指定日期之時段，到預約郵局購券。 (中時電子報) #預約 #中華郵政 #網路預約 #購券 #郵局 也許您會感興趣 推薦閱讀 715郵局臨櫃購三倍券 黃偉哲「試領」安民心 18:162020/07/08 政治 三倍券預購破千萬人 但成長趨緩 郵局恐現排隊潮 22:502020/07/08 財經 全台1千萬人待領 郵局發三倍券恐擠爆 估21天才消化 14:242020/07/09 生活 三倍券15日開賣 郵局3大分流措施搶先看 16:532020/07/09 生活 備戰三倍券 郵局分流措施搶先看 17:462020/07/09 生活 紙本三倍券該何時去領 宅神曝3大關鍵：這天之前都別領 23:472020/07/09 生活 三倍券再加印 紙本衝1700萬份 04:102020/07/10 財經焦點 警方協助護送 三倍券10日已送至南桃園各區郵局支局 12:002020/07/10 社會 郵局7/18及7/25週六全日營業 擴大服務領取振興三倍券 17:432020/07/10 財經 前屋主殺妻後輕生 凶宅沒降價…竟造成搶購 20:532020/07/10 社會 生活熱門新聞 熱低壓恐生成第3號颱風 最接近台灣時間曝光 - 生活 大家都要紙本三倍券！綁信用卡1成反悔 專家：2個原因造成 - 生活 第3號颱風「辛樂克」恐生成？氣象局：這裡整天有雨 - 生活 領三倍券何時去郵局不用排隊？網曝這時段保證沒人 - 生活 史上最晚7月颱？氣象專家：這天來就破紀錄了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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