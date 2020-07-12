中興大學昆蟲系杜武俊教授赴首爆病例的縣畜試所種牛牧場及各新增疑畜的養牛場採集病媒送檢。（縣府提供）

中興大學昆蟲系杜武俊教授工作團隊採集病媒送檢，提供進一步防治的重要參考。（縣府提供）

中興大學昆蟲系杜武俊教授赴首爆病例的縣畜試所種牛牧場及各新增疑畜的養牛場採集病媒送檢。（縣府提供）

各鄉鎮公所清潔隊協助進行養牛場周邊區域消毒作業。（縣府提供）

各鄉鎮公所清潔隊協助進行養牛場周邊區域消毒作業。（縣府提供）

金門「牛結節疹」疫情持續發燒，今（12）日再預防性撲殺58頭，且又發現17場95頭疑遭感染牛隻，中興大學昆蟲系杜武俊教授赴首爆病例的縣畜試所種牛牧場及各新增疑畜的養牛場採集病媒送檢，提供進一步防治的重要參考。

今天預防性撲殺的58頭牛隻，包含民間牧場8頭及種牛牧場50頭，後者與7月10日已預防性撲殺牛隻同欄位飼養，基於風險控制考量，也採行預防性撲殺。全島自爆發疫情以來，至今已撲殺82頭。

縣防疫所及各鄉鎮獸醫在今天持續執行牛隻臨床檢查，迄今計完成152戶1714頭牛隻訪查。今天新增17場95頭疑畜，但爆發全台首例的縣畜試所種牛牧場並未再新增案例。

中興大學昆蟲系杜武俊教授今赴畜試所種牛牧場及新增疑畜的養牛場採集病媒送檢。因此病只感染牛隻，發生率介於10％-20％之間，死亡率通常為1％-5％，並非人畜共通傳染病，且疾病主要傳播媒介為蚊蠅、壁蝨，各鄉鎮公所清潔隊協助進行養牛場周邊區域消毒作業。

農委會動植物防疫檢疫局將於明天下午邀集專家，研議風險控制及未來防治策略。

(中時 )