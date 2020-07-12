夯片《返校》風光成為第22屆台北電影獎大贏家，其中以「國民學姐」一角爆紅的王淨奪影后，她過了一個晚上，情緒還是相當激動，在臉書上寫下600多字長文，和影迷分享心情，「我想我這輩子都不會忘記在台上那種手不聽使喚地抖到一個不行的感覺。謝謝台北電影獎的厚愛，這個獎對我而言是一個很重要的肯定，但卻也太龐大了，大到我有點害怕自己扛不住」，她謙虛表示自己表演之路漫長，仍有許多不足之處。而曾敬驊則對她鼓勵：「就算全世界的人都放棄妳，妳也不能放棄妳自己，因為我們在。」讓王淨直呼「好溫柔善良！」

王淨除了想把獎項獻給《返校》劇組，也想與入圍演員一同分享，尤其是《那個我最親愛的陌生人》的呂雪鳳，她說：「頒獎典禮時我和她來不及進現場，一起被關在外頭，結果有機會和她大聊一場，聊關於電影，關於熱誠。其實一開始我有點怕她，但這幾次見到她，加上聊天過程中，我發現她是位非常溫暖的前輩，讓我覺得自己有被支持的感覺。」王淨更強調：「在心裡，呂雪鳳是我的最佳女主角。」

(中時 )