近期中國大陸及美國都有在南海進行軍演，雙方情勢相當緊張，而有消息指出美國政府將在下周發布與南海局勢有關聲明，中美爭奪南海軍事霸權情況越來越明顯，對此，中國大陸媒體《解放軍報》也發表文章反擊，「隨時做好打勝仗的準備」。

根據《彭博》報導，美國將在下周公開發表針對中國大陸在西沙群島之爭議水域進行軍演表達「關切」，據了解，美國防部方面任為中國在該水域的行動是「非法」的，不過美國國安會發言人並沒有做出評論。

（圖／翻攝自解放軍報）

不過針對這個消息，《解放軍報》則發表文章反擊，表示「面對波譎雲詭的國際形勢和復雜多變的國家安全環境，廣大官兵必須進一步增強憂患意識、危機意識、打仗意識，練就克敵制勝的過硬本領，做好隨時打硬仗、打勝仗的準備。」

文中也特別影射美方為「狼」，強調「抗美援朝戰爭時，正是因為志願軍把所謂的聯合國軍徹底打痛了，才有停戰協議的最終簽訂。面對那些故意使絆子、下套子、找茬子的豺狼，倘若我們思想麻痺、精神懈怠，空喊狼來了，而沒有防狼術，就會付出沉重的代價。」

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(中時電子報)