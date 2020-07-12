頭屋鄉玉衡宮、苗栗縣象山書院學會辦理第4屆「武聖獎」苗栗縣硬筆字書法比賽，12日苗栗縣長徐耀昌頒獎表揚獲獎學子，並盛讚得獎作品字跡端正漂亮。（何冠嫻攝）

苗栗縣頭屋鄉玉衡宮孔子廟及象山書院推廣硬筆字書法，提倡研讀及抄寫經典文本的風氣，並且擴展學習能量，連續4年以硬筆字書法比賽激勵孩子寫好字。

有感於現代3C產品盛行，頭屋鄉玉衡宮、苗栗縣象山書院學會推廣寫字藝術，培養國中小的學生寫字正確、端正，今年連續第4年辦理「武聖獎」苗栗縣硬筆字書法比賽，以達涵養學子品格及陶冶性情的目的。

今年初賽國小中、高年級及國中、高中組共收件達610件，並由評審委員選出各組優良作品參加決賽，但因應疫情關係，進入決賽的195人分成3梯次辦理，最後選出65人頒獎肯定。

苗栗縣長徐耀昌偕同頭屋鄉長徐鑫榮12日頒獎表揚獲獎學子，並盛讚得獎作品字跡端正漂亮。徐耀昌表示，中華民族傳統書法藝術淵遠流長，寫一手典雅好字，對未來日常生活學習與工作上都至關重要，鼓勵學子持續努力練寫，並在書寫過程中修身養性。

參賽學生家長指出，寫字要從小訓練，以鼓勵方式讓孩子寫好字，除了能養成書寫端正外，也能在過程中沉澱心情，培養定性，孩子藉由硬筆字比賽，也能獲得成就感，並且在切磋中加強寫字基礎。

(中時 )