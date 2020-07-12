美國一對新手爸媽找了親友到家中開派對，並將他們1歲大的女兒放在二樓休息，沒想到家中飼養的其中一隻鬥牛犬竟跑上樓，朝女嬰攻擊，女嬰痛的哇哇大哭，爸媽聽見哭喊聲趕緊上樓察看，女嬰已被咬得滿身是血，送醫後仍不治身亡。

根據英國《鏡報》報導，事發於美國伊利諾州，一對新手爸媽有個年僅1歲大的女兒瑪莉（Marly Grace Wilander），事發當天，瑪莉的父母找了親友到家中開趴，並將瑪莉獨自放在二樓休息，完全忘記家中還有飼養2隻凶狠的混種鬥牛犬。

正當大家聊得愉快之際，其中一隻鬥牛犬竟衝上二樓攻擊女嬰，女嬰遭攻擊後大聲哭喊，父母聽見哭聲趕緊上樓察看，女嬰已被咬得滿身是血、氣息微弱。親友透露，當時鬥牛犬不肯放開女嬰，大家花了很大一番力氣才將孩子與狗分開，並立刻送醫急救。

經送醫後，瑪莉仍因傷勢過重、失血過多不治身亡，她的父母及家人都相當難過，「瑪莉這個完美的小女孩，已經占據了所有人的心靈」，同時也在募資平台上，希望大家可以幫助瑪莉一家人。

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(中時電子報)