美國陸軍7月10日宣布，部署到波蘭的M1A2艾布蘭戰車(Abrams)將會加裝「戰利品」主動防護系統(TrophyAPS)，這種裝備能擊落來犯的反戰車武器，包括火箭彈、迫擊砲，也可能擊落反戰車飛彈。

防護部落格(Defence-Blog)報導，根據美國陸軍駐歐總部發布的新聞稿，戰利品系統的加裝，會為美國陸軍後勤團隊，提供一個評估該系統效能的機會。聲明表示：「作為訓練的一部分，駐波蘭部隊將把戰利品系統，安裝在艾布蘭戰車身上。」

其實早在2019年，美國陸軍在羅馬尼亞進行的「老鷹19號」(Eagle 19)多國演習中，就被記者發現加裝了戰利品系統的艾布蘭戰車，只是當時美國陸軍沒出面解釋。

戰利品系統，是以色列拉菲爾(Rafael)公司所研發的，早已取得以色列軍方的認可，安裝在「梅卡瓦」主力戰車(Merkava)之上，並且取得實戰經驗，在與真主黨的衝突中，戰利品系統成功擊落RPG-7火箭彈，戰車本身毫無傷害。

(中時電子報)