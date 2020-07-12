即使身體再怎麼「年輕有本錢」，也無法抵擋意外的發生，而爸媽眼睜睜看著還小的子女突然撒手人寰，是多麼崩潰的事！小兒科醫師陳木榮上節目分享了讓人遺憾的案例，曾接獲一對夫妻求院方搶救11歲的女兒，然孩子送到醫院時已經血液凝結長屍斑，搶救30分鐘仍未讓奇蹟出現，而事後調查孩子的死因，竟是「腦中風」，讓醫護人員也震驚不已。

陳木榮醫師在《醫師好辣》節目中，分想當年還在大醫院當醫生，待急診室的最後一晚接獲讓他永生難忘的通報，當時急診室公務機響起，同事接聽後一直跟電話中的人說：「妳這種送過來沒有用，不要送過來」，但勸導無效，最後電話轉給了陳木榮，盼他能給出解決的方法。

電話的另一頭是一對焦急的父母，而病患是一名11歲小女孩，她當天晚上10點多跑去跟爸爸說自己頭痛，父親安撫說她過去也偶爾頭痛，「睡一覺就好了，趕快去睡覺」，女孩乖巧說寫完功課就去睡，要爸爸放心先睡，沒想到爸爸半夜2點多醒來，發現女兒房間的燈還亮著，開門看見孩子趴桌上，就想把她抱去床上睡，沒想到一查看，孩子已沒有心跳呼吸。

爸爸當時趕忙幫女兒做急救CPR，媽媽則打電話叫救護車，女兒被送到一間中小型的醫院，該院醫護人員一看說孩子到院前已死亡，車上做的急救沒能救回她，爸媽於是要求轉往大醫院救治，然卻不斷被拒收，直到陳木榮接了電話，答應讓他們送小孩過來，也祈禱有奇蹟發生。

只是女童送到院時，一樣沒呼吸心跳，身體也已冰涼，陳醫師表示，他們照程序幫孩子裝點滴，卻發現血液已凝結，身上甚至出現屍斑，他坦言那是他人生中唯一一次幫屍體急救，一邊盡力施救，心中一邊祈求「妳能活過來就盡量活過來」，而爸媽則是在外面不斷哭泣。

只是急救了30分鐘，孩子仍是沒醒，且因非自然死亡，依規定警方跟法醫須介入調查死因，結果11歲女童竟是死於出血性中風，讓家屬很是震驚，而他們往前推斷原因，是「先天性動靜脈畸形」，陳木榮解釋，動脈的血液要到靜脈，需通過中間的微血管，然女童沒有微血管這段，導致動脈輸血力道過猛，血管瞬間爆裂，陳木榮表示，這病症千人中就有1人會出現，即使血管沒爆裂，但患者會經常頭痛，因此呼籲若出現莫名頭痛、抽蓄抽筋情況者，應盡速就醫，避免憾事發生。

(中時電子報)