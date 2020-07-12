「大白鯊吃人」悲劇真實上演！澳洲近日頻傳鯊魚攻擊人的事件，有名熱愛衝浪的少年與家人們一起前往新南威爾斯州（New South Wales）海域玩樂，孰料卻突然遭到大白鯊攻擊，眾人見狀試圖將牠驅離，但鯊魚的力量太過猛烈，少年整個人被狠狠拖進海中，最後雙腿慘遭吞噬，雖經搶救仍不幸身亡。

根據《每日星報》報導，事發於澳洲當地時間11日下午，15歲的少年德維爾（Mani Hart-Deville）與家人一同前往烏利海灘（Wooli Beach）衝浪，沒想到戲水期間突然有大白鯊出沒，德維爾慘遭攻擊，岸邊的家人焦急地大聲哭喊，一旁民眾發現後趕緊上前救援，不過德維爾被拖行至海中，當著眾人面前被咬斷雙腿。

救難隊緊急趕抵現場後，成功驅離大白鯊並將德維爾救起，但他的傷勢實在太過嚴重，當場不治身亡，家屬抱在一起崩潰痛哭，其他遊客目睹悲劇發生也都嚇得立刻離開此區域，當局則緊急下令封鎖附近所有海灘，居民不滿痛批，「因為適逢冬季，海邊並未加派救生人員，才沒能及時提供援助」。

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(中時電子報)