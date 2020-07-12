中信兄弟今晚要在桃園球場拚封王，只要不輸球就能拋彩帶，兄弟「大師兄」林智勝與高宇杰先後開轟取得3分領先，不過樂天桃猿急起直追，第4局靠林承飛安打將比數追平，隨後5局下半林立在自家主場開轟，將比分超前成4比3，5局結束猿隊暫時領先。

兄弟率先突破王溢正的壓制，2局上半扛起第四棒的林智勝敲出陽春炮先馳得點，隨後詹子賢敲二壘安，昨日開轟的高宇杰延續好手感，直接將球送往左外野，2分炮將分數領先擴大到3比0。

不過領先優勢並沒有太久，2局下半朱育賢選到保送，隨後梁家榮、林承飛連續2支二壘打追回2分；4局下半再度從朱育賢安打開啟攻勢，林承飛敲出追平安打，4局結束雙方3比3平手。

此戰猿隊打者相當難纏，不斷消耗米蘭達用球數，第5局就投球數就近百，尤其5局下半林立敲出剛好越過全壘打標竿的陽春炮，戰局瞬間逆轉，由猿隊以4比3領先。

桃園球場「主隊靈氣」雄厚，過往從來沒被客隊拋過，今日湧進10651人刷新本季最多入場人數，「百萬象迷」搶著看封王，左、右外野及一壘側都是穿著黃色球衣的兄弟球迷。

中信兄弟先發投手米蘭達。（陳麒全攝）

中信兄弟林智勝敲出陽春炮助球隊先馳得點。（陳麒全攝）

(中時 )