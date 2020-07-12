永和工地路基坍塌 建商出面道歉 19:132020/07/12 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 建商代表今天下午出面向住戶道歉。（王揚傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市永和區文化路某建築工地11日開挖地下室，不慎造成路基塌陷，造成鄰近民宅結構受損，緊急撤離住戶。建商代表今（12）日下午出面說明，並向住戶致歉，承諾負起賠償責任。 建商代表表示，首先向受到影響的住戶表達道歉，建商不會逃避，會完全負責，事發後已24小時加班，進行穩固地盤、修復道路，希望周四能讓住戶安全回家，房屋受損部分也會負責修繕好，請住戶放心。 建商代表說，事發當天已先委請區公所發放每戶5000元慰問金，今天又再拜訪住戶，向住戶說明並致歉，並再發放每戶1萬元慰問金。 (中時 ) #住戶 #建商 #代表 #慰問金 #致歉 也許您會感興趣 社會熱門新聞 小黃司機離奇在車內「猝死」同事以為在午休 原因曝光竟是…… - 社會 計程車活春宮瘋傳！桃色男主角慘了…一夜損失17億 - 社會 計程車活春宮！短裙女後座「忘情吞吐」 男主角疑大有來頭 - 社會 花蓮師生畸戀 女師與國三男夜奔七星潭野戰3回 - 社會 抓到了！印尼女移工染愛滋啪4男 墮胎不成還全台趴趴走 今晨桃落網 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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