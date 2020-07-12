新北市永和區文化路某建築工地11日開挖地下室，不慎造成路基塌陷，造成鄰近民宅結構受損，緊急撤離住戶。建商代表今（12）日下午出面說明，並向住戶致歉，承諾負起賠償責任。

建商代表表示，首先向受到影響的住戶表達道歉，建商不會逃避，會完全負責，事發後已24小時加班，進行穩固地盤、修復道路，希望周四能讓住戶安全回家，房屋受損部分也會負責修繕好，請住戶放心。

建商代表說，事發當天已先委請區公所發放每戶5000元慰問金，今天又再拜訪住戶，向住戶說明並致歉，並再發放每戶1萬元慰問金。

(中時 )