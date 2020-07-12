原PO指出，「當年博恩在節目現場打電話給韓國瑜問他要不要來上節目的那段他們說真的沒有Set，不是節目效果。沒有Set為什麼還會收錢啊？」（摘自PTT）

前高雄市長在去年總統大選前參加網路節目《博恩夜夜秀》擔任錄製嘉賓，不過近日周刊報導說指出韓國瑜實際上付了31萬，不但比蔡英文的費用多收18萬元，網上更激起討論「當初博恩不是說沒SET？結果竟然要收錢」2派說法戰翻。

參加節目竟然要收費？網友近日PTT上熱烈討論《博恩夜夜秀》邀請當時為總統候選人的前高雄市長韓國瑜上節目時，博恩及節目製作人強調沒有事先「Set好」，卻被爆出原來上節目要收費，有網友就質疑「博恩當初說他沒Set耶？」如果有收錢，不就代表是葉配，也就是有Set了？

原PO指出，「當年博恩在節目現場打電話給韓國瑜問他要不要來上節目的那段他們說真的沒有Set，不是節目效果。沒有Set為什麼還會收錢啊？」並表示「如果是早就收了錢，然後明明是節目效果，卻騙觀眾說這沒有Set，我身為觀眾會更憤怒。」

對此，有網友認為，有談好合作不代表有先Set過，「有可能節目組有安排打電話過去，博恩說的是真話，沒有預期到是韓國瑜本人接，這句話是事實沒錯。」另外，也有網友認為「應該是有Set」，並指出，夜夜秀是一個現場節目，「時間，內容，笑點都是設計好的，有看的人都知道，裡面滿滿的業配」。不過並不會因為知道是葉配就產生反感，畢竟去現場的觀眾和看水管的觀眾只是要得到歡樂。

對於收錢業配行為，《博恩夜夜秀》製作公司薩泰爾娛樂表示，「博恩夜夜秀是娛樂節目，只是題材比較政治。2019至2020年選戰期間，藍綠白黃橘的錢都有收。」網友表示「你們在跟一個『節目』認真什麼？商業社會、商業行為將本求利，何錯之有？」、「在節目上打，然後本人接說沒set這樣你信？對一般人來說，收錢辦事拍片就是，無關拍片內容是否套腳本」、「一個set，大家的定義都不一樣」。

(中時電子報)