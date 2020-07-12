台南市蚵寮國小學童在修復師及成大歷史系團隊指導下，清潔修復「蠔藔民物館」蒐藏的漁具。（台南市蚵寮國小提供／劉秀芬台南傳真）

台南市蚵寮國小學童在修復師及成大歷史系團隊指導下，清潔修復「蠔藔民物館」蒐藏的漁具。（台南市蚵寮國小提供／劉秀芬台南傳真）

台南北門蚵寮漁村為南部沿海重要的漁業區域，而蚵寮國小的「蠔藔民物館」蒐藏了300多種「漁具」，台南市成功大學歷史系與蚵寮國小合作，推出暑期「具戲迷漁─聊寮漁村事」活動，從遊戲中認識漁村生活，教學童清潔修復漁具，希望於10月蚵寮國小校慶時展現成果。

「具戲迷漁─聊寮漁村事」活動10、11日展開，以蚵寮國小的蠔藔民物館、學校附近漁村為課堂，由修復師丘世馨帶領孩子們修復漁具，也把在地居民拉入活動當關主，共同為孩子們解說漁村生活、漁產特色、漁具用法。

第2天則以大地闖關遊戲的方式，拜訪地方居民，學習認識在地重要漁產及生產時節，觀察漁村婦女如何處理牡蠣，讓孩童連結當地的漁業生態、人物生活，進行一場漁村認識的體驗活動。

活動中也教小朋友利用漁網編織製作環保提袋，提供孩童學習編織技藝，並創造屬於自己活動體驗的小成果。

蚵寮國小校長王建堯表示，這是蚵寮學童第一次參加維修漁村漁具文物活動，學校也計畫藉由文化局指導，修復師與成大歷史系團隊協助修復文物，學校將安排「小小解說員」訓練解說，明年將提出申請，讓「蠔藔民物館」升級為北門區的地方博物館。

(中時 )