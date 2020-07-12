美國總統川普昨（11）日前往華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）時戴上口罩，這也是新冠肺炎疫情爆發以來，川普首度在公開場合中戴上口罩。此事在網路上引起熱議，不少網友猜測川普戴口罩的原因，並揶揄川普。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，在拒絕戴口罩數月後，川普昨前往華特里德國家軍事醫學中心探視受傷士兵時，被拍到他戴著深色口罩行經醫學中心長廊，身旁隨行的官員及護衛也都戴上口罩，而這也是新冠肺炎疫情爆發以來，川普首度被媒體拍到戴上口罩。

許多網友在PTT上討論川普戴口罩一事，並分析他戴口罩的原因，「美國總統川普終於戴口罩了。是不是要提醒他的支持者跟美國人，不要在白癡排除戴口罩」、「民調慘成這樣不戴不行，不過那群反口罩的死忠蠢川粉現在應該傻眼」、「不過這次是因為他去參觀醫院，他認為去醫院戴口罩很合理，至於其他公開室外場合，我就不認為他會繼續戴了」。

其他網友則留言表示，「戴個口罩要花半年」、「笑死，來不及了」、「會怕就好，笑死XD」、「戴口罩覺得很兇!看來是不爽到極點要開幹了」。

網友在PTT上討論川普戴口罩。(取自PTT)

(中時電子報)