1名大陸男子因愛賭欠下巨額款項，竟向妻子提出將母撞死詐領保險金的計畫，妻子因怕自家男人嫌棄她進而配合。然而當計謀成功後，妻子因罪惡感進而前往警局自首，愛賭的老公也因此被逮捕，並以殺人罪判處死刑。

據了解，此名嗜賭男子因欠下高額的款項，某天與妻吃飯時，竟然向妻子提出殺母詐領保險金的計畫，妻子因為自主性不高，害怕老公會因不幫忙而離家，無奈之下只能配合執行這弒親計畫。他們先騙母說要去外縣市遊玩，詢問要不要與他們共同外出，由於愛子心切二話不說立即答應，不料妻子假意詢問母親是否一起去上廁所後，待母親從公廁要行走到車上的路段時，這名嗜賭男子立刻駕車往母親方向直撞而上，導致母親當場慘死在輪胎下。

犯案之後，妻子因為罪惡感自行前往警局自首，並說出所有實情，男子也因而被逮捕歸案。法院審理時，認為嗜賭男子因為詐領保險金，竟想出殺親計畫事後遭審問時，竟還大言不慘的不認錯，因此判定男子處於死刑，而妻子則為需坐牢5年。

(中時電子報)