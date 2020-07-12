台中市推動足球人才培訓體系，培育頂尖選手進入職業球隊。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

「全國少年盃足球錦標賽」公開組四年級與六年級4強暨總決賽，12日在台中朝馬足球場登場，優秀隊伍們紛紛使出渾身解數，最後由四年級組「LS紅豹」及六年級組「大安足球俱樂部-白」獲得冠軍；市府運動局專門委員周崇琦出席頒獎，肯定全國小小足球選手們精進球技，發揮團隊精神爭取榮譽，更期許未來在我國足球界大放異彩！

今日公開組四年級4強賽由「LS紅豹」獲得冠軍、「LS黑豹」獲亞軍、「大安足球俱樂部-綠」獲季軍及「twfc」獲得殿軍；另六年級4強賽，則由「大安足球俱樂部-白」榮獲冠軍、「樂活鷹」獲亞軍、「新竹足校」獲得季軍及「尖山錦水聯隊」獲殿軍，賽事相當精彩。

運動局表示，2020全國少年盃足球錦標賽自6月1日開踢，包含學校組、女子組及公開組，共251支球隊熱烈參與，其中台中市協和國小奪下學校四年級及六年級組亞軍及殿軍；台中市西屯國小勇奪五年級組亞軍；台中市黎明國小則奪得女子六年級組殿軍佳績。

運動局長李昱叡說，台中市推動足球人才培訓體系，從U6幼兒足球到U12國小、U15國中、U18高中，再到大專院校足球教育銜接，培育頂尖選手進入職業球隊，市府樂見全國愛好足球運動人士齊聚台中，見證小小足球員在競賽中學習團隊精神及榮譽感的成長歷程。

(中時 )