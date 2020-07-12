香港民主派今日進行第二日的「35＋」立法會選舉初選，負責統籌的民主動力晚上宣布，截至晚上6時半，超過50萬人參與電子投票，已突破50萬人。香港民主派初選投票超乎預期，成9月立法會選舉的風向標。

香港立法會選舉將於9月6日舉行，民主派為避免不同派系間推出太多參選人，分散支持者票源，預先進行初選。

民主派初選在全港設240多個票站，包括議員辦事處、街站及「黃店」，供市民以電子或紙張方式投票。

昨日有23萬4547人次以電子方式投票，遠超負責統籌初選的港大法律系副教授戴耀廷定下的17萬目標。

全港多個票站今日繼續有大批市民排隊等候投票。港媒報導，有市民稱對民主派能取得過半立法會議席「35＋」（超過過半35席次）很有信心。

星島日報報導，協調初選的前立法會議員區諾軒表示，由於投票人數較預期中高，相信未必能在原定星期一公布結果。

他又指，對於50萬人投票的目標心存樂觀，認為如果人數能夠達全港選民的一成，正當性會較高。

前香港眾志成員周庭表示，今次初選很可能是港人最後一次無「DQ」、無篩選的選舉，呼籲市民參與投票。

(旺報 )