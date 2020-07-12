宅神朱學恒。（資料照片）

海軍陸戰隊99旅步2營6連在進行漢光三十六號演習的聯合登陸預演時，疑似突發湧浪釀成2人殉職、1人昏迷的意外，同艇弟兄回憶艇長陳志榮上士要求優先救助艇上女性同僚。宅神朱學恒表示，他對於被包裝成「特戰男神」的吳怡農站出來蹭熱度特別反感。

朱學恒指出，這位陸軍空特部義務役下士班長退伍的吳怡農，第一時間不是哀悼犧牲的弟兄，不是解說演習視同作戰的意義，卻是批評漢光演習是在演戲！朱學恆也質疑，吳怡農是不是因為自己被包裝過度，因此認為自己真的是軍事專家而不做功課？

朱學恒大酸，一個可能連固安作戰計畫都沒看過，連自己為什麼跳傘都不知道的陸軍空特部下士班長，可以對海軍陸戰隊的登陸計畫和漢光演習指指點點，堪稱台灣的奇蹟！

「慈母多敗兒不就是這樣嗎？」朱學恒好心勉勵吳怡農，應該認真讀書做功課，不要每次出來沾醬油破壞自己的人設，想當特戰男神就要認真分析，若外島被攻陷男神有甚麼錦囊妙計可以面對這種僵局，還是就跟覺青主張一樣，只守本島就好？其他外島通通不要管！

朱學恒最後並以漢司馬遷《史記廉頗藺相如列傳》趙括在長平之戰枉送40萬將士生命的事蹟，自創成語「怡農談兵」，期勉吳怡農還是多花點時間讀書吧！

(中時電子報)