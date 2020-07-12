7月大陸A股熱錢湧入，呈現一股牛市榮景，但不少A股企業股東卻開始瘋狂減持，顯然，股價越高，這些大股東的減持動力越充足，但相對也意味著，這些A股大股東對於當前牛市並不信任。

據Wind數據顯示，截至7月10日，今年年內A股上市公司重要股東減持股數高達225.98億股，總套現金額已逾3116.99億元（人民幣，下同），比去年同期大幅成長105％，涉及上市公司數量達1525家。

舉例來說，市值逾2066億的金融巨頭東方財富於9日公告，控股股東沈有根將減持不超過1.61億股，若按當日收盤價每股27.16元計算，沈有根將套現43億元。另外，包含國泰君安、華安證券、南京證券、第一創業等券商，均公布了重要的股東減持計畫。

除了熱門股被減持以外，大陸國家隊也頻頻出手，減持藍籌股。7月9日晚間，中國人保公告，社保基金會計畫減持不超過8.84億股，按最新收盤價計算，社保基金全部減持將套現高達67.5億元。

與此同時，國家大基金也密集公布減持計畫，包括匯頂科技、北斗星通、太極實業先後公告，國家集成電路產業投資基金擬分別減持不超過總股本的2％、1％、1.5％，按最新收盤價計算，大基金合計套現超87.5億元。

Wind數據預計，未來若限售股開賣，A股大股東持續減持套限的現象將進一步持續。

(旺報 )