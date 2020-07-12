金門縣7月10日確診牛結節疹病例，2天内全縣只剩小金門未淪陷，由於台南市養牛數近2萬7000頭，牛隻飼養頭數占全國第2，12日農業局長謝耀清局長率同仁與立委賴惠員特前往柳營區牛場了解防疫情形，並關心牛隻健康狀況。

謝耀清表示，農業局動保處除每周定期派遣防疫消毒車至柳營酪農專業區周邊公共區域之道路消毒之外，已印製牛結節疹防範宣導單發送農民加強宣導，並提醒養牛戶加強畜舍清潔消毒生物安全措施，若養牛戶發現牛隻罹患或疑患或可能感染本病，應依動物傳染病防治條例規定，立即向農業局動保處主動通報。

農業局動保處提醒，牛結節疹潛伏期很長，籲請養牛戶自主落實畜牧場人、車（含運輸車、飼料車、化製車及訪客車輛等）門禁管制、場區定期清潔消毒等生物安全措施，必須避免糞肥堆積，落實消毒、疏通溝渠、吊掛足量捕蚊燈具（燈光誘蟲）等牧場防疫措施，維護牛隻健康及財產安全，共同防堵牛結節疹蔓延。

針對本次牛結節疹疫情，賴惠員也向中央提3點建議：一、中央應儘快評估全面進口牛結節疹疫苗，二、補助養牛場相關防疫設備，例如捕蚊燈及殺滅蚊蟲藥劑，三、請農委會加強本病的病媒蚊蟲監測工作，以早期發現處理，避免疫情發生。

(中時 )