振興三倍券15日起即將正式上路使用，各商家也都看準這波消費商機，紛紛推出多項優惠措施，但三倍券究竟該如何使用？使用地點是否有所限制？《中時電子報》帶您一次搞清楚！

●實體紙本券如何領取、使用？

第一波7/1-7/7預購民眾15日起即可到指定通路領取、消費，第二波7/8-7/12預購者，領券時間則是7/22-7/31。沒有事先預購的民眾7/15起則可親自到郵局購買使用。

●綁定數位如何使用？

選擇綁定信用卡、行動支付、電子票證的民眾，15日起累計消費滿3000元，就可以獲得2000元的帳單折扣或者回存等回饋。

●三倍券可使用地點？

經濟部表示，全台實體店面都可以使用，舉凡市場買菜、逛夜市、百貨購物、旅遊住宿都沒有限制。

另外，高鐵、台鐵或北捷，具使用期限的回數票及1280定期票、非線上支付的學校學雜費、私立補習班學費、電信、瓦斯、天然氣及有線電視等費用都可使用。

另一方面，除了電商平台無法使用外，常見的不可使用之處則有：健身房點數、線上遊戲的點數卡、水電費繳納、罰金或罰緩繳納、勞健保費、股票、保單等金融商品等等。

民眾若有其他問題也可在每日上午8時30分到下午6時30分，撥打全年無休的1988紓困振興專線詢問，或是上三倍券官網查詢。

(中時電子報)