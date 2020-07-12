「振興三倍券」即將在15日開跑，目前2輪預購已截止，預購人次更是突破千萬人。許多人已經在盤算如何花這3千元，有網友就表示，想利用三倍券來請心儀的女同事吃飯，但很怕「掉漆」，煩惱要不要用。不過網秒點出盲點：太簡單了！

7月1日三倍券開放預購，人潮超乎預期，也隨即於第二周加開第2輪預購，據經濟部統計，完成三倍券預約的人數突破1159萬人，其中選擇紙本券的人數為1002萬3889人，目前有近9成民眾都選擇使用紙本三倍券。

有網友在PTT發文「三倍券請女同事吃飯會掉漆嗎?」他表示，如果成功跟可愛女同事約會吃飯，拿出三倍券結帳會不會很掉漆的感覺？正在煩惱到底要付現還是刷卡，還是用三倍券。

對此網友表示，「你付帳別讓女生看到就好」、「不會掉漆，她得到一頓晚餐，你得到與她對話的機會」、「三倍券留下來用現金不就好了」。不過眼尖的網友直接點出重點，表示「綁信用卡用刷卡的不就好了」、「刷卡綁三倍券啊」，這樣既能用三倍券，也可以用刷卡結帳。

(中時電子報)