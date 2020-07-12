網路遊戲盛行，若要在遊戲中獲勝，購買裝備必不可少，不過，看準玩家對於裝備、加值的需求，大陸竟然有人大動歪腦筋。大陸湖南株洲市公安局日前就通報，株洲所轄醴陵市警方近期破獲一起信用卡詐騙案。

澎湃新聞報導，醴陵一名余姓男子在2019年1月得知網路上有人能以4至5折的低價，代充遊戲中的錢幣後，開始從中得知「商機」，於是，他開始開了淘寶店接單轉給別人做，自己從中賺取差價牟利。到了同年5月，余姓男子決定「獨立門戶」，他找了一直幫自己「做單」的趙姓男子，支付了3萬元（人民幣，下同）的拜師費，向趙姓男子學習「做單」。

經過了「修練」，余姓男子知道了廉價代充業務背後的手法。原來，趙姓男子給余姓男子配備了一台裝有特殊軟體的電腦，指導余姓男子如何購買境外信用卡並在遊戲平台盜刷充值。很快的，余姓男子開始利用自己做仲介累積的人脈，僅一年時間就獲利數10萬元。

今年5月，醴陵市網警初步掌握余姓男子非法獲取信用卡訊息、透過廉價代充業務套現的犯罪事實；5月底，余姓男子被捕。醴陵市警方循線跟進，6月上旬，趙姓男子也被抓獲。

目前，兩人均被公安機關依法採取刑事強制措施，案件正在進一步辦理中。

(旺報 )