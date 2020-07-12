享譽國際的台灣小提琴家林昭亮，近日將先返台，隔離14天，準備8月上旬和學子見面，分享他的演奏心法，他表示，台灣音樂學子的演奏技巧已具一定水準，「但學習與人合作，演奏管弦樂團與室內樂的經驗，對演奏家生涯，同樣有正面影響。」

林昭亮表示，許多他尊敬的頂尖音樂家，都有良好的室內樂訓練根基，「獨奏和室內樂，是兩種不同的思考模式，特別是態度上的不同，獨奏大多以自己為主，但演奏室內樂，一首曲子的成敗，是所有人的責任，如此一來，如何分享音樂詮釋，把細節做到位，就顯得重要。把室內樂技術學好，演獨奏曲時，耳朵更能打開聽別人，會很有幫助。」

林昭亮在國際樂壇上和大提琴家馬友友、日本指揮家小澤征爾，並列為東方三傑音樂家，他1960年出生於新竹，7歲以神童之姿開音樂會，10歲拿下全國小提琴比賽冠軍，1977年拿下西班牙蘇菲亞皇后國際小提琴大賽首獎，一戰成名，活躍於國際舞台。

林昭亮認為，作為一名音樂家，學會與人合作，在音樂面前保持謙虛，都是重要態度，他表示，近年在國際大賽上，聽見很多浮誇的演奏，「就像是一盤最美的法國菜，旁邊擠了很多番茄醬，有點畫蛇添足，我認為一個好的演奏，還是要尊重作曲家所寫的內容。」

隨著近年不少國際大賽興起，人才輩出，林昭亮觀察，台灣小提琴人才在國際上的成就相當可觀，「像是黃俊文、曾宇謙、林品任，都很傑出，但是我們不能停，要繼續努力，繼續培養和鼓勵下一代，是我認為很重要的事。」

(中時 )