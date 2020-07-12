波蘭總統大選最終回在台北時間12日下午1點登場，至當地晚上9點（台北時間13日凌晨3點）為止。尋求連任的48歲保守右翼民粹總統杜達（Andrzej Duda）與同齡的自由派華沙市長佐薩斯科斯基（Rafal Trzaskowski），自上月首輪選戰的11名候選人中脫穎而出，再度上演對決。

代表反對黨出馬角逐的華沙市長佐薩斯科斯基，12日偕妻投票。(美聯社)

儘管杜達在首輪以43.5％大幅領先佐薩斯科斯基的30％，但因其他候選人的選票在第二輪大幅轉向支持佐薩斯科斯基，選前最後民調雙方勢均力敵，杜達只領先不到1個百分點，讓這場可能重塑該國政治前途的大戰，勝負難料。

代表「法律正義黨」的杜達若獲勝，可能正式啟動具高度爭議的司法體系變革，並持續其對反對墮胎和同志議題的保守反動立場。他在競選期間，因發表同志／雙性戀／跨性別族群（LGBT）權益，只是一種意識形態，甚至比共產主義更具破壞性，引發軒然大波。波蘭被認為是歐盟LGBT人權紀錄最糟糕的成員國。

代表最大反對黨「公民議壇」的進步派佐薩斯科斯基，則期望讓波蘭在歐盟扮演更積極的角色。

據英國廣播公司（BBC）特派員伊斯頓在華沙觀察，雖然持續有民眾戴著口罩投票，不過並無首輪時大排長龍的情況，預估投票率將不如2周前的首輪，當時投票率達63％，創下25年來最高。

(中時 )