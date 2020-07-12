烏克蘭國際航空一架客機今年1月8日遭伊朗革命衛隊飛彈誤擊墜毀，導致機上176人悉數罹難。伊朗民航局昨晚（11日）公布調查報告，歸咎革命衛隊的飛彈發射車對錯了要攻擊的目標物，以及士兵與指揮官之間溝通有誤。

當天革命衛隊向駐在伊拉克的美軍發射飛彈，報復美軍以無人機斬首伊朗革命衛隊精銳聖城部隊（Quds Force）指揮官蘇雷曼尼，結果誤擊烏克蘭國際航空從德黑蘭飛往基輔的客機，導致176人陪葬。

報告指出，悲劇原本可以避免。瞄準這架波音737-800客機的地對空飛彈發射車被移到另一個地點後，沒有正確地重新調整方向。此外，操作發射車的士兵無法與指揮中心正常通訊，因此將這架客機誤判為威脅，在沒有得到高階主管授權首肯，就逕行對客機發射了兩次飛彈。

報告稱，在「革命衛隊發射第一枚飛彈時，客機飛行一切正常，包括飛行高度與飛行路徑。」因此如果發射車瞄準正確的攻擊目標，或是通訊沒有不良就不會發生客機墜毀的憾事。

(中時 )