紙風車劇團12日到彰化和美大榮國小演出武松打虎，掀起轟動。（吳敏菁攝）

紙風車劇團12日到彰化和美大榮國小演出武松打虎，掀起轟動。（吳敏菁攝）

紙風車劇團12日到彰化和美大榮國小演出武松打虎，掀起轟動。（吳敏菁攝）

紙風車劇團12日到彰化和美大榮國小演出武松打虎，人潮擠爆，數千人湧進觀賞，盡管熱浪襲人，卻擋不住欣賞戲劇的熱情，親子們一起進入戲劇的魔幻世界，聚睛會神地表演

，不時爆出驚喜的歡笑，度過神奇的夜晚。

彰化和美鎮南佃社區從2018年7月1日開辦中國信託慈善基金會補助的臺灣夢兒少社區陪伴扎根計畫，為彰化縣第2個築夢基地，目前彰化縣有3個築夢基地，分別為埤頭鄉大湖、和美鎮南佃及芳苑鄉新生等3個社區，中信基金會每學年補助100萬元。

為了帶給偏鄉孩子創意啟發與視覺美學教育，中國信託慈善基金會「點燃生命之火」攜手紙風車劇團連續10年前往台灣偏鄉各地演出，超過20萬名大小朋友不需舟車勞頓，就能在自己的家鄉感受到表演藝術的美好。

12日中信基金會全額贊助邀請紙風車劇團到彰化和美大榮國小演出武松打虎，點燃生命之火，彰化縣長王惠美、和美鎮長阮厚爵、南佃社區執行長柯振奇、南佃社區理事長陳淑美、縣議員賴清美、尤瑞春、社會處長王蘭心、各級民代等人，和千名親子一起進入戲劇的歡樂世界。

「太感動了！」舞台熱情的演出，帶來魔幻時光，親子們一同歡笑、雀躍，忘卻了熱浪襲人，為了享受一流的演出，願意走出冷氣房，共度神奇的夜晚。

(中時 )