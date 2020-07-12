天才不是培養就會出現，但當家中出現可能的音樂神童，該如何是好？林昭亮當年以神童之姿出道，他以過來人身分，提供三個建議，「第一不能把孩子當馬戲團表演者，二要讓孩子好好長大，雖然不能不練琴，但是該有的活動不能少，三是遵照孩子意願，他自己想當音樂家才行。」

林昭亮表示，他12歲時到澳洲雪梨大學音樂學院讀書，面對完全陌生的世界，媽媽則在台灣，他很能體會走音樂的路，家長和學生都必須要有所付出的辛苦。

他表示，要維護孩子的才華，並不容易，家長的角色非常重要，「如果是神童，會有很多人想要把他推展出去，作為家長，必須保護孩子，要好好帶他，即使是音樂神童，也不見得要走音樂的路，但一定要是一個完整的人。」

假如孩子確定要走音樂的路，林昭亮表示，「琴藝要有發展，總是需要有一點犧牲，不能一天到晚在外頭玩樂，需要好好練琴，才能提高小提琴演奏和音樂性的能力。」

(中時 )