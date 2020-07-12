葛萊美獎得主、動畫《獅子王》配樂原唱歌手李伯（Lebo M.），12月將首度來台開唱，擔綱電影音樂會主唱，其中擔任指揮的馬歇爾．鮑恩，特地為這場音樂會重新編曲，帶給觀眾新編版本。

《獅子王》的音樂，是由配樂家漢斯季默和李伯一起打造，動畫裡最為人所知的段落，就是片頭李伯的聲音，他以非州祖魯語高亢呼喊：「父親，那有一頭獅子，他將是未來的國王！」接著帶出主題曲〈Circle of Life〉，這可說是《獅子王》的形象標誌。

李伯表示，他的人生從街頭到踏入樂壇，就像獅子王辛巴在流亡時，失去家人和好友，「這部動畫，說的就是我的人生。」

李伯1964年出生於南非約翰尼斯堡，因家境貧困，9歲開始在街頭與婚禮走唱賺錢。1979年，南非因種族隔離政策引發暴動，李伯和朋友到鄰近國家賴索托工作，沒想到自此成為身分不明的難民，留在當地私人俱樂部駐唱，直到16歲那年，駐賴索托的美國大使提姆發現他的才能，安排他和朋友到美國學音樂。

兩人先是在華盛頓學了3年音樂，之後到洛杉磯發展，但一切不如預期，一度上街乞討，睡在公車站，後來《洛杉磯時報》記者發現他們，出手協助找住處，他們也開始打工，養活自己。

打工期間，李伯申請獎學金，到洛杉磯市立學院攻讀音樂和歷史，後來到一間由南非音樂家強尼．克萊格與製作人希爾頓．羅森塔爾所經營的工作室實習，才在那裡遇見漢斯季默，因而有了一起製作《獅子王》音樂的機緣。

李伯表示，1994年對他意義重大，「那年《獅子王》上映，曼德拉成為南非總統，而我也終於能回家了。」演出將於12月5日在台中國家歌劇院、6日在衛武營國家藝術文化中心歌劇院、12日和13日在台北國家音樂廳登場。

(中時 )