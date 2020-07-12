台中市議員羅廷瑋與南區「100啦海鮮現炒」老闆連續第二年舉辦愛心餐會招待弱勢家庭吃一頓好料，今年在度餐會於12日晚準備20桌美食佳餚，邀集東南區弱勢家庭及中華民國身障福利關懷協會輔導的個案家庭共享盛宴。

羅廷瑋表示，非常感謝「100啦海鮮現炒」老闆的善行義舉，每年舉辦愛心餐會，讓弱勢家庭也能感受到社會的溫情，今年也特別邀請到台中市政府社會局彭懷真局長及東區家庭福利服務中心一同來關懷弱勢家庭。

羅廷瑋表示：「希望這樣的愛心餐會能一直延續下去，個人拋磚引玉，讓社會各界一同發揮愛心，溫暖社會每一個角落。」

羅廷瑋認為，只要相信就會有力量，相信自己、相信別人；雖然一個人的力量很小，但是一支草一點露，只要凝聚眾人的力量，這股熱情就不容小覷，足以匯流撼動社會，為社會注入一股暖流，發揮傳遞愛與關懷的良善力量，同時藉由舉辦愛心餐會，讓更多善心人士可以看到社會的光明面，也給予弱勢民眾更多實質之關懷。

(中時 )