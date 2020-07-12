葉毓蘭指出，執政黨想要用聘僱辦法增加用人的彈性。她也批評，不能以改革為名，來漂白黑官，摧毀文官制度。（取自葉毓蘭臉書）

行政院人事行政總處日前提出「聘約人員人事條例」草案，將約聘人員的任用法制化，且若符合一定資格，可於任滿3年後，擔任或兼任機關有職等的所謂「準公務員」。換言之，未來的公務員進用將採取依法考試與依法聘任的雙軌制。

國民黨立法委員葉毓蘭諷刺，只差一個「捐官買官」條例，通過後，就可以把考試院廢止了！她痛批，如果真有這個法，明顯違反憲法85條後半段的規定:。非經考試及格者，不得任用。制度不是不能改，但是不能是以改革為名，來漂白黑官，破壞幾千年來好不容易建立的考試用人制度，摧毀文官制度。

她指出，過去我們不怕出身貧寒，因為知道只要努力，我們都可以扭轉未來。所以古書上有：書中自有千鍾粟、書中自有黃金屋。這是布衣可致卿相的優良傳統與平等選拔人才的精神。

她也表示，除了國家考試之外，國家也保留了軍警校院作為報國之途。例如警察大學，學生來自四面八方，因為在學期間享有公費，所以吸引許多雖然考上一般優秀大學，但是家計較為辛苦的年輕人。

葉毓蘭回憶，她是警大45期入學，那時台灣剛好經歷退出聯合國、石油危機等，很多同學也是因為經濟考量放棄一般大學，來就讀警大。至少大學四年，不用擔心學費、食宿，畢業時又有個待遇不錯的工作。

至於利用修改聘僱辦法增加用人的彈性，葉毓蘭批評，「這個彈性用人的巧門一開，後患無窮！！！」

(中時電子報)