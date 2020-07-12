知名美妝部落客崔咪（Tramy）在2017年確診罹患乳癌，當時她覺得自己就快要離開這個世上了，所以開始與老公交代起自己的後事該如何辦理，她表示自己想火化，訪談中氣氛伴隨著啜泣聲，崔咪哽咽地說著，希望自己的骨灰可以裝在一罐小瓶子裡，因為自己喜歡旅行，所以希望能由我最愛的人，帶著我一起到處旅遊。

罹癌絕望交代遺言 崔咪黑白人生迎向陽光

談到這裡崔咪說到，先生起初聽到這件事都會抗拒，回娘家與父母談自己後事時，家人都說「不要觸自己霉頭」，但她認為能趁自己意識還清醒的時候，討論出自己想要的方式，而不是等到那天來臨時，自己的後事卻不是自己想要的。其實一開始聽到罹癌消息，崔咪表示，自己的後腦勺就像被人用鋼條重重打了一下，當下無法思考任何事情，也聽不到任何聲音，接著淚水就直接潰堤。

挺過乳癌為愛而活的崔咪（照片/擷取崔咪粉專）

化療期間，不論身心靈都受很大衝擊的崔咪，還一度跟先生提出離婚想法，她認為自己不再是以前那個漂亮的自己，因為身上多了許多傷疤，頭髮也因化療緣故逐漸掉光，這不得不讓愛美的崔咪覺得自己很醜，也不想因罹癌後被拋棄，所以就先對老公提離婚，但老公卻緊緊抱著她說「不要！我就是要一直陪著妳，我這輩子就只愛妳一個！」這個舉動對崔咪來說，讓她感到無比窩心與感動，同時就像在她心中打了一劑強心針。

崔咪與先生Hommy（照片/擷取崔咪粉專）

先生表示自己看到太太接受化療，內心其實非常心疼，老公坦言，身為旁邊的人，一定要陪伴她一起度過難關，而且不要把太多負情緒轉移到病人身上，相對的，以前怎麼對她，現在就用一樣的方式對待，千萬不要因為病人生病了，就用特別的方式去對她。至於從何時開始能夠接納不完美的自己，崔咪表示，從得知罹癌後到接受化療的期間，她發現自己會生病是因為內心堅持的事情太多，但身體無法負荷就對她提出抗議警訊，崔咪那時候才發現「原來不完美也是OK的，原來不是每件事情，都要做到100分才叫OK」如果把自己逼到那種地步，身體就會給你同等回饋，她也呼籲大家應該要對自己好一點。

(中時電子報)