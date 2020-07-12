TAICHUNG FC以黑馬之姿奪得2020國際移工藤球王爭霸戰桃園佔預賽第一。（中華藤協提供）

邁入第3年的「2020國際移工藤球王爭霸戰」桃園預賽今天在桃園市中壢國民運動中心熱鬧開踢，作為台北市、新北市、桃園市三場預賽的首站，參賽隊數暴增，經過一天捉對廝殺，單站決賽由來自台中的TAICHUNG FC靠著團隊穩定發揮，最終以直落二（21：16、21：14）擊敗PLAIFAH B，首次參賽就靠著堅強實力拿下桃園預賽第一。

TAICHUNG FC由泰國籍做球手威拉（SUWANBON WEERAPOL）與3名在台中工作的朋友組成，開賽第一場就技驚四座擊敗去年「藤球王」阿東取得開門紅，隨後4強賽拚戰3局力克去年季軍IYARA.FC，決賽面對PLAIFAH B則以直落二強勢獲勝，首度參賽就擊敗眾家好手，黑馬之姿勇奪桃園預賽第一，獲得1萬元獎金，令人印象深刻。

TAICHUNG FC的做球手威拉表現亮眼，除了做球做得好，也常常在網前翻殺，用全方位的球技助隊取得勝利。從5歲開始踢球的他不僅球技紮實，也曾代表家鄉俱樂部在泰國的全國賽取得不錯的成績。

首度參賽就打出好成績，威拉表示，比賽場地比起河濱公園、廠區空地好很多，可以跟泰國同胞聚在一起、認識新朋友，又能拿獎金賺外快很開心。

來台5年的威拉是個不折不扣的藤球癡，除非遇到下雨天，否則每天下班一定會到工廠附近公園練球，一天至少練2小時，連假日也不例外。即使已經習慣台灣生活，假日也不出遊只踢球，威拉開玩笑說：「如果交通費都不需要出的話，放假一定會跑遍台灣各地去玩。」

由於新冠肺炎疫情，中華藤協國際賽向後挪動，往年作為藤球年度壓軸賽事的「國際移工藤球王爭霸戰」提前至暑假進行，移工們除了可以角逐台北市、新北市、桃園市三場預賽的獎金，每站預賽的前2名還能取得最終8強爭霸資格。

桃園之後，接下來兩場預賽，分別為7月19日新北市樹林國民運動中心、8月9日台北市中正運動中心，屆時出線晉級的6隊將與中華藍、白會師，於8月23日臺北體育館舉行的決賽，角逐本屆藤球王寶座，屆時博斯體育台也將直播精彩戰況。

(中時 )