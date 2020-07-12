三倍券大戰，紙本完勝數位綁定。資深媒體人尹乃菁表示，要轉賣三倍券，國民黨立委費鴻泰要出1800元購買，媒體人陳揮文驚問，這樣有沒有犯法？

趙少康在政論節目《少康戰情室》 中表示，紙本券現在比較好用，本來政府一直推廣數位券，但綁信用卡的，現在1成反悔了。他當時就有說過，會有反悔的。數位券跟紙本哪個比較好，他認為各有利弊，但是選數位券的人會發覺，為什麼那個紙本券的人越來越多，他就會想說自己是不是傻了，為什麽他們都要去買紙本，一定會反悔，果然現在至少有1成反悔了，將來還會更多。原本，紙本券可能只有70%，後來選數位券的就覺得，紙本為什麼70%，數位卻只有30%，紙本是不是比較好，接下來的人就會去買紙本。

趙少康問在場6位特別來賓，誰領用數位劵？結果沒有人舉手，領用紙本則有3人舉手。尹乃菁表示，她是從頭到尾都打算，要請立委費鴻泰把劵買去。趙少康表示，費鴻泰出1800元購買，1000元由費鴻泰出，所以2000元給200元，費鴻泰賺200元的跑腿費。陳揮文驚：這樣有沒有犯法？大家異口同聲表示，沒有，可以轉賣啊。

趙少康對此表示，個人轉賣不犯法，商店就不可以。一開始說不行，後來發覺也擋不住，因有人沒有時間，付一點車費，讓有時間的人去幫忙買。

(中時電子報)