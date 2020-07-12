生活與事業重心移往大陸，經常公開表態自己的政治立場與國族認同，發言屢屢引發話題，而日前發行新曲〈China〉的她，分享了跟製片之間的對話，稱自己是「台灣省知名歌手」，說在台灣沒人比她紅，引發熱議。

劉樂妍日前終於返回大陸，工作方面似乎有新進度，今(7/12)她在微博po文，透露相中某個角色而去面試，「面試我的兩個製片人說話其實都挺拽的。因為他們做過很屌的戲」，而她被問到是否會唱歌？是不是歌手？劉樂妍展現絕佳自信，認為台灣女歌手雖然多，但她自認擁有〈China〉跟〈深蹲下去撿肥皂〉兩首「台灣無人不知的神曲」，可自稱是「台灣省知名歌手」。

而劉樂妍又被問，在台灣紅嗎？她直言：「在台灣應該沒人比我『紅』吧」，覺得如若要超越她的，恐怕只有資深歌手黃安，於是再度跟製片自我推銷一番，誇下海口：「全台灣都認識我」，展現百分百的自信。

(中時電子報)