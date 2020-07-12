南韓首爾市長朴元淳9日疑似以自殺方式結束性命，治喪委員會12日表示，基於防疫考量，預定13日舉行的公開告別式，將以線上方式進行。

南韓民眾在首爾市府外的廣場大排長龍，等著進入靈堂，哀悼驟逝的首爾市長朴元淳。(美聯社)

在民間擁有超高人氣的朴元淳去世後，每天都有許多民眾前往靈堂弔唁，但也引發論戰，在疫情仍未完全趨緩前，朴元淳的公祭儀式會辦到多大，若規模過大是否恰當，遑論花納稅人的錢鋪張辦喪禮。其中一項反對大舉發喪的聯署案，到12日下午已有超過53萬人聯署，他們主張，舉辦一場低調安靜的家祭已足夠。

不過治喪委員會的共同委員長、國會議員朴洪根，12日在首爾大學醫院殯儀館的記者會告訴媒體，出殯儀式於13日上午7點半舉行，至於遺體告別式，則在8點30分，於首爾市政府大樓舉辦，會以線上方式透過YouTube直播。

他說，告別式規模不大，包括遺屬、朴元淳所屬的共同民主黨幹部、首爾市府官員、公民團體代表等，約只有百人出席，以符合政府的防疫規章。首爾市府也指出，13日的告別式是官方正式活動，因此將由市府出資。

另外，由於傳聞朴元淳選擇走上絕路，是因遭指控對女秘書性騷擾，民間也有呼籲當局，不該因為他死亡就停止偵辦的聲音。

(中時 )