今天在台中朝馬足球場舉行2020全國少年盃錦標賽，公開四年級組由LS紅豹3比1逆轉勝LS黑豹拿下冠軍；季軍戰則由大安足球俱樂部綠隊大敗twfc；公開六年級組由大安足球俱樂部白隊絕殺樂活鷹摘下冠軍寶座、新竹足校在延長賽連進兩球擊敗尖山水錦聯隊帶走季軍。

公開四年級組冠軍戰上演LS隊內戰，由LS紅豹出戰LS黑豹，上半場第3分鐘由LS黑豹趙耕奕率先進球，不過接下來在兩隊對彼此相當了解的狀況下，戰況開始陷入膠著，直到下半場第34分鐘LS紅豹林庭鑫踢進關鍵追平球，讓比賽進入到延長賽。

延長賽中LS紅豹謝丞芳從右邊路一個遠射直入禁區，球在落地後反彈直接越過門將頭頂順利將比分逆轉，延長賽下半場結束前LS紅豹63號陳昱睿從右路擺脫一名防守球員後，單刀突入禁區後起腳射向遠柱，將比分擴大到3比1，最後便由LS紅豹取得公開組四年級的冠軍，LS黑豹則拿下亞軍，由LS包辦公開四年級組的前兩名；季軍戰方面，大安足球俱樂部-綠靠著99號馬竟倫的梅開二度及25號林定洲的進球以3比0擊敗twfc。

公開六年級組冠軍戰由樂活鷹交手大安足球俱樂部白隊，實力相當的兩隊，你來我往，場面緊張，直到下半場結束前，大安足球俱樂部白隊獲得了一次定位球的機會，由林宇軒主罰，球開出後直接破網撕開僵局，最後大安足球俱樂部白隊便靠著這寶貴的進球，拿下公開組六年級冠軍，大安足球俱樂部完成在公開賽六年級、四年級組一冠軍、一季軍的佳績。

為期長達一個半月的2020全國少年盃足球錦標賽，熱愛足球的小球員們在炎熱的天氣揮灑汗水，過程有歡笑有淚水並在家長們熱情的加油及陪伴下，劃下了完美的句點。

(中時 )