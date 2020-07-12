德國漢堡的性工作者，星期六晚間在紅燈區舉標語遊行，要求德國政府能夠重新同意營業。由於新冠病毒疫情，紅燈區禁止營業，以遏制冠狀病毒的傳播，停業已達數月之久。

路透社報導，德國的商店、飯店和酒吧，逐漸開放營業，但是紅燈區卻沒有。德國政府解釋，性服務的接觸有可能染疫，但性工作者說，疫情沒有帶來更大的健康風險，但是卻被剝奪了生計。

抗爭者在赫伯特大街的風月所外頭，舉起陳情標語「最古老的職業需要您的幫助」。她說已經停業三個月，積蓄都快耗盡了。

這些性服務者的抗爭頗有文化創意，一些抗爭者戴著面具，裝扮成女裝塑膠模特兒舉標語，而一些人則在以夜生活聞名的繩索街(Reeperbahn)，拉起小提琴彈奏催情民歌。

組織抗議活動的性工作者協會說，繼續關閉合法的風月所，將迫使一些合法性工作者私下接客，那樣不但非法，而且對更有風險，也不符防疫工作。

團體表示，他們知道防疫重要，也願意想辦法一起配合，比如禁止親吻，全程戴口罩，通風要良好，以及記錄訪客的聯繫方式等手段，這些都可以討論，但不要只用禁止來解決問題。

該協會在一份聲明中說：「性服務所帶來的感染風險，與其他身體接觸的服務（比如按摩、化妝，或是貼身舞蹈）是相似的，有什麼道理其他活動可開放，就性服務不行?」

(中時電子報)