北市社會局長劉志光閃辭，任期3個月成為市長柯文哲小內閣最短命政務官，由於柯任期僅剩2年多，加上過去用人風評不佳，難吸引專業人才，柯為布局選戰，據悉將納入能協助選戰組織為考量的人接掌社會局，目前市府顧問周榆修可能性最大，另外市府顧問林有志、客委會主委徐世勳也列入考量，遴選程序預定13日進行，人事異動於15日宣布。

府內高層透露，現階段對外覓才不易，社會局長的接任人選主要是以府內為主，且社會局業務包羅萬象，不一定非侷限在社工或醫生背景，目前柯心目中確實已有人選。將會以有選戰、組織經驗，並熟稔府會運作的人才為主，其中周榆修可能性最大，不過周目前是市長室主任，若有人事異動，牽涉層面較廣，所以還是有其他可能性。

據了解，柯一改先前找陳雪慧、劉志光一樣有社工、醫生背景，除專業人才難覓，自然也有布局2020、以及2024選戰的想法。民進黨籍的周榆修在府內被歸為前市府顧問蔡璧如人馬，周能當上市府顧問就是蔡一手促成，且周是政治幕僚出身，選戰經驗豐富，對經營組織也不陌生。至於國民黨籍林有志和客委會主委徐世勳出身民代，林更擔任過國民黨組發會副主委，組織、選戰經驗不在話下。

周之所以有可能出線，另一方面也是考量，前一任社會局長陳雪慧就是外傳與議員關係不佳，不堪壓力才會求去，周長期從事政治工作、身段柔軟，目前也負責議會聯繫，與議員關係尚佳，處理府會關係手腕更高明。

民進黨北市議員簡舒培指出，柯早已將市府當作民眾黨競選總部，劉志光有專業、會做事，但因沒派系，純粹只是柯粉，卻像誤入叢林的白兔般，遭蔡壁如的惡勢力鬥走，留下來或接任的人，一定要是歸順蔡壁如主流派人馬。北市府副發言人黃瀞瑩回應，外界不必多加揣測，如有人事異動，會透過新聞稿對外說明。

(中時 )