五股觀音驚傳客車自撞電線桿 1死1重傷 21:472020/07/12 中時電子報 林俊翰 、中國時報、戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今天晚上8點22分，位於新北五股區的民義路通往觀音山路段發生客車自撞電線桿意外。（讀者提供/林俊翰翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天晚上8點22分，位於新北五股區的民義路通往觀音山路段發生客車自撞電線桿意外。（讀者提供/林俊翰翻攝） 今天晚上的8點22分，位於新北五股區的民義路通往觀音山路段，發生一起客車自撞電線桿意外。據了解，此輛小客車初步判斷為疑似酒駕，而自撞路旁的電線桿。車上分別為1男1女，30多歲男子駕車自撞電線桿，警消到場後，發現男子頭部撕裂、髖骨骨折，意識模糊已緊急送醫，另名位於副駕駛20多歲女子則明顯死亡，警方將進一步釐清事發經過。 (中時電子報) #死亡 #驚傳 #客車 #自撞電線桿 #女明顯 也許您會感興趣 推薦閱讀 驚傳極樂專機上 還和柯林頓嘿咻 04:102020/07/08 國際大事 川普稱死亡率下降 WHO：數周後恐見數據反升「別太意外」 07:002020/07/09 國際 美私人飛機涉販毒驚傳闖領空 委內瑞拉空軍擊落瞬間畫面曝光 11:182020/07/09 國際 被猛按喇叭狂逼車 貨車司機下車後劇情神展開 12:282020/07/09 日常 核二廠外驚魂！水泥預拌車追撞3車釀1傷 15:592020/07/09 社會 士林住宅驚傳火警！現場救出母子 媽媽搶救無效宣告不治 16:302020/07/09 社會 新店安康驚傳2公車相撞車禍 擋風玻璃破碎 多人受傷 21:592020/07/09 社會 內湖民宅晚間驚傳火警 火勢已撲滅確認屋內無人 22:422020/07/09 社會 傳致死率更高！哈薩克驚傳不明肺炎 官方發聲明了 15:252020/07/10 國際 爛醉男酒駕衝入對向車道撞車3人傷 酒測破表達1.04 17:072020/07/12 社會 社會熱門新聞 計程車活春宮瘋傳！桃色男主角慘了…一夜損失17億 - 社會 小黃司機離奇在車內「猝死」同事以為在午休 原因曝光竟是…… - 社會 計程車活春宮！短裙女後座「忘情吞吐」 男主角疑大有來頭 - 社會 男爽看國中妹啪啪還偷錄影 她成人網驚見「自己動作片」 - 社會 花蓮師生畸戀 女師與國三男夜奔七星潭野戰3回 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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