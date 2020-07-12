今天晚上8點22分，位於新北五股區的民義路通往觀音山路段發生客車自撞電線桿意外。（讀者提供/林俊翰翻攝）

今天晚上的8點22分，位於新北五股區的民義路通往觀音山路段，發生一起客車自撞電線桿意外。據了解，此輛小客車初步判斷為疑似酒駕，而自撞路旁的電線桿。車上分別為1男1女，30多歲男子駕車自撞電線桿，警消到場後，發現男子頭部撕裂、髖骨骨折，意識模糊已緊急送醫，另名位於副駕駛20多歲女子則明顯死亡，警方將進一步釐清事發經過。

(中時電子報)