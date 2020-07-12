樂天桃猿主場迎戰中信兄弟，成為兄弟封王路上的絆腳石，看著「百萬象迷」湧進桃園球場準備拋彩帶，猿隊總教練曾豪駒則告訴球員不要放棄任何比賽，也不要讓對手在自家主場「撒野」，靠著球隊投、打發揮，以1分之差阻檔兄弟拋彩帶，賽後曾豪駒也壓力釋放露出笑容。

雖然猿隊先發投手王溢正主投5局，挨了兄弟林智勝與高宇杰全壘打失3分，不過洋投尼寇力臨時調上一軍後，中繼2局無失分，配合後援投手王躍霖、陳禹勳壓制兄弟打線，靠林立的陽春炮逆轉比賽，以1分之差獲勝。

賽後曾豪駒強調每個選手都不想輸，為了球迷不會放棄任何比賽，希望把過去不好的忘掉，全心備戰之後的比賽，而拖住兄弟的封王路，曾豪駒在比賽結束後也露出笑容，「整場比賽很興奮，也跟選手說把自己武裝起來，壓力不在我們這，不讓他們在主場撒野，他們做到了！」

桃園球場「主隊靈氣」雄厚，過往從來沒被客隊拋過，中信兄弟雖然曾對Lamigo桃猿拋過彩帶，不過當時在新竹球場，從來沒在桃園球場封王過，今日兄弟也未能如願。此外有趣的是，這是編號第1場比賽，原本開幕戰為無觀眾比賽，不過因與延期到補賽周，觀眾人數從0人到10651人，猿隊面子、裡子都賺到。

(中時 )