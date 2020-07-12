上星期，因議論時政，批評中國大陸體制的北京清華大學法學專家許章潤教授，遭到北京警方帶走，在經過6天後，終於在星期日獲釋。許章潤是著名的自由主義者，對於大陸國家主席習近平和執政的共產黨，勇於直言不諱批評而受到矚目。

路透社報導，一位不願透露姓名的朋友表示，許章潤於周日上午返家，但已經與警方切結，不能公開談論發生了什麼事情。

路透社曾致電北京警方和清華大學媒體部門，沒有得到有用的回應。

現年57歲的許教授，對於2018年7月，習近平取消對國家主席兩任即交班的政策不能認同，多次撰文批評。

許教授是在上星期一早晨，被20多名警察從北京郊區的自宅帶走，他們搜查了他的房子，也沒收了他的電腦。根據朋友的說法，警方告訴許的妻子，他「涉嫌在成都旅行期間，尋花問柳而被拘留」，但許的朋友們並不相信這種說法，認為這是欲加之罪。

自2018年發表文章以來，許章潤仍持續發表其他對大陸政局批評的文字，比如在今年2月，新冠病毒爆發時，他寫了一篇文章呼籲大陸應該廣開言論自由。

最近一篇是在5月份，他寫了一篇文章，指責習近平「試圖將文化大革命帶回中國(大陸)」。

美國國務院發言人摩根·奧塔古斯（Morgan Ortagus）上周二表示，美國對於許章潤遭拘留深表關切，並敦促北京儘快釋放。

(中時電子報)